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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Eren’i istedi izin vermedi

    Eren’i Basel istedi Terim izin vermedi
    Eren Derdiyok, Basel'in kapısından döndü. İsviçre ekibinin, ara transferin son gününde sarı-kırmızılı forvetin bonservisi için 3 milyon euro'luk teklif sunduğu iddia edildi. Ancak onay vermediği için yönetim teklifi geri çevirdi.

    İsviçre'de ara 16 Şubat Perşembe günü sona erdi. Terim'in sadece Gomis ile yola devam etmenin risk olacağı gerekçesiyle Eren'i kadroda tuttuğu bildirildi. Derdiyok bu sezon 22 maçta 4 gol, 4 asist üretti.

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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