İsviçre'de ara transfer 16 Şubat Perşembe günü sona erdi. Terim'in sadece Gomis ile yola devam etmenin risk olacağı gerekçesiyle Eren'i kadroda tuttuğu bildirildi. Derdiyok bu sezon 22 maçta 4 gol, 4 asist üretti.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:54
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
Tosic Apacık penaltı
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
pozisyon çok hızlı gelişti onu tespit etmesine imkan yoktu hakemin ben ağır çekimde izledim yine anlamadım eline değdi mi değmedimi
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
xx gol verilmemiş, kart yanlış, topsuz alanda ömer aliyi engelliyorlar penaltı yok. hakem konyayı çiğ çiğ yemiş
Eren’i Basel istedi Terim izin vermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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