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    16 Şubat 2018, Cuma
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    , 6 haftada 1 kez...

    Galatasaray, 6 haftada 1 kez...

    , ’de 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. haftalarda oynayacağı karşılaşmalardan sadece 1’ini İstanbul dışında oynayacak.

    'de geçtiğimiz hafta evinde Antalyaspor'u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan , şampiyonluk yolunda fikstür avantajını kullanmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu hafta deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı ile birlikte ligde 6 karşılaşmanın 5'inde 3 puanı İstanbul'da arayacak. Galatasaray, söz konusu haftalarda İstanbul dışında Kardemir Karabükspor ile mücadele edecek. Aslan; Kasımpaşa, Bursaspor, Konyaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de İstanbul'da karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 17 Mart'ta da Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

    Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. haftalardaki fikstürü şöyle:

    18 Şubat Pazar: Kasımpaşa - Galatasaray
    23 Şubat Cuma: Galatasaray - Bursaspor
    03 Mart Cumartesi: Karabükspor - Galatasaray
    11 Mart Pazar: Galatasaray - Konyaspor
    17 Mart Cumartesi: Fenerbahçe - Galatasaray
    01 Nisan Pazar: Galatasaray - Trabzonspor

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:57
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