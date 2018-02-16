Adnan Polat sürprizi!
Galatasaray'da son olarak 2011’de ibra edilmeyen ancak bunu yargı kararı ile bozan Adnan Polat’ın aklanması için harekete geçildi.
Faruk Süren ve ekibinin bu girişime destek vereceği iddia edildi. Böylece Galatasaray'da Polat-Süren ittifakı konuşulmaya başlandı. Bu birlikteliğin camia içerisinde nasıl etki yaratacağı ise merak konusu oldu. Gelişmenin ardından Ünal Aysal'ın yeni bir pozisyon alabileceği belirtiliyor.(Milliyet)
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:45
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76'ya banko
Toplam 39
Yorum
Murat Aykut hocam maç skorlarını da söyleyin boş yere izlemeyelim... Aziz başkan seni sanırım sadece konuş diye takımın başına getirdi...
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Çinliler vazgeçmiyor!
Toplam 6
Yorum
Murat sat sat sat hiç durma bile... seneye zaten iyice yaşlandığı için pek faydalı olamayacak
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Tam destek
Toplam 1
Yorum
aman aman ne zaman kaptanlar devreye girerse yeniliyoruz..
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