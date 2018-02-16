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    16 Şubat 2018, Cuma
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    sürprizi!

    Adnan Polat sürprizi!

    'da son olarak 2011’de ibra edilmeyen ancak bunu yargı kararı ile bozan ’ın aklanması için harekete geçildi.

    'da her gün yeni bir gelişme ortaya çıkıyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak 2011'de ibra olmayan ama bunu yargı kararı ile bozan 'ın camianın içinde vicdanen de aklanması için harekete geçildi. Polat'a o dönem yapılan hareketin düzeltilmesi için bazı üyelerin imza kampanyası başlatma kararı aldığı bildirildi.

    Faruk Süren ve ekibinin bu girişime destek vereceği iddia edildi. Böylece Galatasaray'da Polat-Süren ittifakı konuşulmaya başlandı. Bu birlikteliğin camia içerisinde nasıl etki yaratacağı ise merak konusu oldu. Gelişmenin ardından 'ın yeni bir pozisyon alabileceği belirtiliyor.(Milliyet)
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:45
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