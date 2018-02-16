İtalyanlar peşinde!
Sezon sonu Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Koray Günter ile Serie A ekiplerinin ilgilendiği öne sürüldü.
Galatasaray'ın 23 yaşındaki genç stoperi Koray Günter için İtalya'da flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İtalyan basını, Galatasaray'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Koray Günter'e yeni sözleşme teklif ettiğini ancak Türk asıllı Alman futbolcunun kariyerinde yeni bir macera istediği ve Serie A'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi.
3 TAKIM PEŞİNDE
Sezon sonu bonservissiz bir şekilde transfer olabilecek Koray Günter'i Serie A takımlarından Lazio, Atalanta ve Fiorentina'nın yakın bir şekilde izlediği ve sezon sonuna kadar girişimde bulunacağı kaydedildi.
2012 yılında 2.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olan Koray Günter, bu sezon 5'i Türkiye Kupası, 3'ü Süper Lig olmak üzere 8 kez Galatasaray forması giydi.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:30
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Aziz Yıldırım'dan, teşekkür mesajı
Toplam 10
Yorum
KANARYA VAN PERSİ,SERDAL KESİMAL,KIRASİÇ,EMENİKE,VANDERWİEL,MEHMET TOPUZ BU OYUNCULARA ÖDEDİĞİN YAKLAŞIK 100 MİLYON AVRONUN HESABINI VERDE GİT
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Caner'i eli-kolu yaktı!
Toplam 10
Yorum
Efendi Besiktas bu sene sampiyon olursa biliniyor ki önümüzdeki 5 sene garanti sampiyon olur, lig biter, reytingler düser para azalir, tüm olay bu
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Caner'i eli-kolu yaktı!
Toplam 10
Yorum
Carsi09 herkesin bir plani olabilir ama unutmayin ki bunun üstünde de ve tek gecerli olan plan Allah in planidir.Haksizliklar ortada hesap yakindir
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