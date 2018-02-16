İtalyanlar peşinde!

Galatasaray'ın 23 yaşındaki genç stoperi Koray Günter için İtalya'da flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan basını, Galatasaray'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Koray Günter'e yeni sözleşme teklif ettiğini ancak Türk asıllı Alman futbolcunun kariyerinde yeni bir macera istediği ve Serie A'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

3 TAKIM PEŞİNDE

Sezon sonu bonservissiz bir şekilde transfer olabilecek Koray Günter'i Serie A takımlarından Lazio, Atalanta ve Fiorentina'nın yakın bir şekilde izlediği ve sezon sonuna kadar girişimde bulunacağı kaydedildi.

2012 yılında 2.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olan Koray Günter, bu sezon 5'i Türkiye Kupası, 3'ü Süper Lig olmak üzere 8 kez Galatasaray forması giydi.