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    16 Şubat 2018, Cuma
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    İtalyanlar peşinde!

    İtalyanlar peşinde!

    Sezon sonu ile sözleşmesi sona erecek olan ile Serie A ekiplerinin ilgilendiği öne sürüldü.

    'ın 23 yaşındaki genç stoperi için 'da flaş bir iddiası ortaya atıldı.

    İtalyan basını, Galatasaray'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Koray Günter'e yeni sözleşme teklif ettiğini ancak Türk asıllı Alman futbolcunun kariyerinde yeni bir macera istediği ve Serie A'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

    3 TAKIM PEŞİNDE
    Sezon sonu bonservissiz bir şekilde transfer olabilecek Koray Günter'i Serie A takımlarından Lazio, Atalanta ve 'nın yakın bir şekilde izlediği ve sezon sonuna kadar girişimde bulunacağı kaydedildi.

    2012 yılında 2.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olan Koray Günter, bu sezon 5'i , 3'ü olmak üzere 8 kez Galatasaray forması giydi.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:30
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