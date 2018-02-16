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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Filede derbi heyecanı

    Filede derbi heyecanı

    Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. hafta karşılaşmasında , yarın 'ı ağırlayacak.

    Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

    Derbi öncesi , 15 galibiyet ve 5 yenilgiyle 3. sırada bulunurken, ise 7 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor.

    Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:56
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