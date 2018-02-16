Filede derbi heyecanı
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. hafta karşılaşmasında Galatasaray, yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki müsabaka saat 14.00'te başlayacak.
Derbi öncesi Galatasaray, 15 galibiyet ve 5 yenilgiyle 3. sırada bulunurken, Beşiktaş ise 7 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor.
Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:56
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İflah olmaz bir arzu
Toplam 3
Yorum
umut bu nasıl bir arzuymuş, Türkiyenin en çok şampiyon olan klübünü 20 yılda nerdeyse 3. sıraya gerilettin. kasası boşaldı. tribünler boşaldı.
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İflah olmaz bir arzu
Toplam 3
Yorum
SAKA AZİZ KAZANIRSA G.S....BJK GÖBEK ATAR AZİZLE ŞAMPİYONLUK HAYAL
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Teşekkür borçlular
Toplam 3
Yorum
borego Sayın Başkan hizmetleriniz için teşekkür ederiz. Ama artık değişim vakti geldi ve geçiyor. Yolun ve bahtın açık olsun Ali KOÇ. Seninleyizzz.
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