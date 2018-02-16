CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'da haftanın programı

    Voleybol'da haftanın programı

    Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 21. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Efeler Ligi'nde ise 20. hafta karşılaşmaları oynanacak.

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

    - Vestel Venus Sultanlar Ligi

    Yarın:

    14.00 Galatasaray-Beşiktaş (Burhan Felek)

    15.00 Eczacıbaşı VitrA-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı)

    17.00 VakıfBank-Seramiksan (VakıfBank Spor Sarayı)

    18 Şubat Pazar:

    14.00 Nilüfer Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Cengiz Göllü)

    17.00 İlbank-Halkbank (TVF Başkent)

    17.00 Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe (Anafartalar)


    - Efeler Ligi

    Yarın:

    13.00 Beşiktaş-Ziraat Bankası (BJK Akatlar)

    14.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)

    14.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Fenerbahçe (Torul)

    14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Arkas Spor (Kula)

    17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Maliye Piyango (Haldun Alagaş)

    Öte yandan, Efeler Ligi'nin 20. haftasında 14 Şubat Çarşamba günü oynanan karşılaşmada İnegöl Belediyespor, deplasmanda Afyon Belediyespor Yüntaş'ı 3-1 yendi.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Voleybol'da haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN