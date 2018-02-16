Voleybol'da haftanın programı
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 21. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Efeler Ligi'nde ise 20. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Galatasaray-Beşiktaş (Burhan Felek)
15.00 Eczacıbaşı VitrA-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı)
17.00 VakıfBank-Seramiksan (VakıfBank Spor Sarayı)
18 Şubat Pazar:
14.00 Nilüfer Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Cengiz Göllü)
17.00 İlbank-Halkbank (TVF Başkent)
17.00 Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe (Anafartalar)
- Efeler Ligi
Yarın:
13.00 Beşiktaş-Ziraat Bankası (BJK Akatlar)
14.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)
14.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Fenerbahçe (Torul)
14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Arkas Spor (Kula)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Maliye Piyango (Haldun Alagaş)
Öte yandan, Efeler Ligi'nin 20. haftasında 14 Şubat Çarşamba günü oynanan karşılaşmada İnegöl Belediyespor, deplasmanda Afyon Belediyespor Yüntaş'ı 3-1 yendi.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:31
-
Rakibimiz Galatasaray
Toplam 56
Yorum
Komik renkli seniiiii;)) Cl fixturune bir bak istersen..
-
Rakibimiz Galatasaray
Toplam 56
Yorum
Vatandas Aykut sana hoca diyenin kafasinda sorun var..senin tek rakibin turk HAVA yollari..ucmussun sen;))
-
Yıldırım'dan ikinci bomba!
Toplam 25
Yorum
Yol çok uzun Kyabuslu günler geldi fenerbahçeye işler çok zor
Voleybol'da haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.