Voleybol'da haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Galatasaray-Beşiktaş (Burhan Felek)

15.00 Eczacıbaşı VitrA-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı)

17.00 VakıfBank-Seramiksan (VakıfBank Spor Sarayı)

18 Şubat Pazar:

14.00 Nilüfer Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Cengiz Göllü)

17.00 İlbank-Halkbank (TVF Başkent)

17.00 Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe (Anafartalar)



- Efeler Ligi

Yarın:

13.00 Beşiktaş-Ziraat Bankası (BJK Akatlar)

14.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)

14.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Fenerbahçe (Torul)

14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Arkas Spor (Kula)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Maliye Piyango (Haldun Alagaş)

Öte yandan, Efeler Ligi'nin 20. haftasında 14 Şubat Çarşamba günü oynanan karşılaşmada İnegöl Belediyespor, deplasmanda Afyon Belediyespor Yüntaş'ı 3-1 yendi.