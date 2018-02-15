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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    final maçına çıkıyor

    <a href="/index/antalyaspor?id=5d092022-b754-4160-9a67-8a730cff61e8" class="" rel="tag">Antalyaspor</a> final maçına çıkıyor

    ? Kulübü Derneği çatısı altında oluşturulan Bayan Voleybol A takımı, Türkiye Voleybol 2. Ligi'ne yükselme maçında Denizli Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak.

    Antalya'da düzenlenen Bölgesel Lig 1. Tur maçlarında mağlubiyet almadan yükselme maçlarında mücadele etme şansı elde eden Bayan Voleybol A takımı, 16 Şubat Cuma günü Isparta'da bölge finali karşılaşmasına çıkacak.

    Denizli Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacaklarını belirten voleybol takımı antrenörü Gökhan Egeli, "Bölgesel lig final maçına sporcularımızla hazırız. Maçı kazanarak 2. lige çıkma gururunu Antalya ve camiasına hediye etmek istiyoruz" dedi.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:48
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