Antalyaspor final maçına çıkıyor
?ANTALYASPOR Kulübü Derneği çatısı altında oluşturulan Antalyaspor Bayan Voleybol A takımı, Türkiye Voleybol 2. Ligi'ne yükselme maçında Denizli Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak.
Antalya'da düzenlenen Bölgesel Lig 1. Tur maçlarında mağlubiyet almadan yükselme maçlarında mücadele etme şansı elde eden Antalyaspor Bayan Voleybol A takımı, 16 Şubat Cuma günü Isparta'da bölge finali karşılaşmasına çıkacak.
Denizli Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacaklarını belirten voleybol takımı antrenörü Gökhan Egeli, "Bölgesel lig final maçına sporcularımızla hazırız. Maçı kazanarak 2. lige çıkma gururunu Antalya ve Antalyaspor camiasına hediye etmek istiyoruz" dedi.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:48
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Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
Toplam 15
Yorum
kartal Bu Volkan Demirel yan hakeme küfür ediyor ekranda alenen görünüyor neden ceza verilmiyor. Bjk. li Caner Erkine neden ceza verdiniz.
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Karalama kampanyası var
Toplam 3
Yorum
gsssssssss hem adamı hem parasını yalan ettıler
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Rakibimiz Galatasaray
Toplam 26
Yorum
fb bu sene 2011 bunu herkes göruyor ama ne azız ne de sen şampıyon olamayacaksınız taraftar göruyor o yuzden boş tribunlere oynuyorsunuz
Antalyaspor final maçına çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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