Arkasspor ligde moral arıyor
CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda hafta içinde evinde Belçika ekibi Noliko Maaseik'e 3-0 yenilerek beşte sıfır çeken ve son grup maçı öncesi Avrupa macerasına veda eden Arkasspor, yarın Efeler Ligi'nde Jeopark Kula Belediyespor deplasmanında moral arayacak. Kula Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Ligde son 2 karşılaşmada İstanbul Büyükşehir Belediyespor (D) ve Halkbank'a 3-2'lik skorlarla kaybeden İzmir temsilcisi, sezonun ilk yarısında 3-0 mağlup ettiği Kula ekibine dış sahada da dize getirmeyi hedefliyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Kula alt sıralarda olsa da son derece iyi voleybol oynayan ve dikkate alınması gereken bir rakip. Haftayı galibiyetle kapatmaktan başka düşüncemiz yok" dedi.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:02
-
Teşekkür borçlular
Toplam 6
Yorum
YILMAZ GFB ALİ KOÇ BAŞKAN FENERBAHÇE ŞAMPIYON
-
G.Saray atağa kalktı
Toplam 8
Yorum
PDMİO gollerinin yarısını penaltıdan attığı günleri unutmuşlar.
-
Özkahya sıkıntısı!
Toplam 5
Yorum
recep kardes,o gibi durumlarda arkadaslarin gözüne cöp batiyor,göremiyorlar.Sadece islerine geleni görebiliyorlar.
Arkasspor ligde moral arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.