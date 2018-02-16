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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Yeşilyurt'a konuk

    Karşıyaka Yeşilyurt'a konuk

    KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından evinde Gez Grup Maltepe Yalıspor'u 3-1 yenerek moral bulan , yarın İstanbul'da Yeşilyurt'la kozlarını paylaşacak. Yeşilyurt Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 15.30'da başlayacak. Grupta saat 13.00'te Alaşehir Bld-THY, 14.00'te Salihli Bld-Bahçelievler, 15.00'te Arkasspor-Yeşilbayramiç, 16.00'da ise Manisa BŞB-Balıkesir BŞB müsabakaları start alacak.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:07
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