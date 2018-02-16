Seramiksan zor sınavda
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde hafta içinde evinde lider Eczacıbaşı Vitra'ya 3-1 yenilerek Play-Off hattındaki yerini kaybeden Seramiksan, yarın deplasmanda zirve takipçisi Vakıfbank'la karşı karşıya gelecek. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Turgutlu temsilcisi sezonun ilk yarısında evinde 3-0 mağlup olduğu rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:08
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Teşekkür borçlular
Toplam 6
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YILMAZ GFB ALİ KOÇ BAŞKAN FENERBAHÇE ŞAMPIYON
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G.Saray atağa kalktı
Toplam 8
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PDMİO gollerinin yarısını penaltıdan attığı günleri unutmuşlar.
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Özkahya sıkıntısı!
Toplam 5
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recep kardes,o gibi durumlarda arkadaslarin gözüne cöp batiyor,göremiyorlar.Sadece islerine geleni görebiliyorlar.
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