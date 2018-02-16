CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    zor sınavda

    Seramiksan zor sınavda

    VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde hafta içinde evinde lider Eczacıbaşı Vitra'ya 3-1 yenilerek Play-Off hattındaki yerini kaybeden , yarın deplasmanda zirve takipçisi Vakıfbank'la karşı karşıya gelecek. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Turgutlu temsilcisi sezonun ilk yarısında evinde 3-0 mağlup olduğu rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Seramiksan zor sınavda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN