Voleybolculardan hastalara moral ziyareti
Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, Özel Lidya Sardes Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki hastalara moral ziyaretinde bulundu.
Öte yandan merkezde tedavi gören ve sağlık durumu elverişli olan hastaların Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan Salihli Belediyespor - Bahçelievler Voleybol karşılaşmasını izleme fırsatı bulacağı öğrenildi.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:39
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76'ya banko
Toplam 39
Yorum
Murat Aykut hocam maç skorlarını da söyleyin boş yere izlemeyelim... Aziz başkan seni sanırım sadece konuş diye takımın başına getirdi...
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Çinliler vazgeçmiyor!
Toplam 6
Yorum
Murat sat sat sat hiç durma bile... seneye zaten iyice yaşlandığı için pek faydalı olamayacak
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Tam destek
Toplam 1
Yorum
aman aman ne zaman kaptanlar devreye girerse yeniliyoruz..
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