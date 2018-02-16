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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Voleybolculardan hastalara moral ziyareti

    Voleybolculardan hastalara moral ziyareti

    Takımı, Özel Lidya Sardes Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki hastalara moral ziyaretinde bulundu.

    Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Lig A Grubu'nda mücadele eden 'lu voleybolcular Sart Mahallesinde bulunan ve Türkiye'den 19 yaş üzeri bedensel engellilere yönelik hizmet veren Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı olan Özel Lidya Sardes Bakım Merkezini ziyaret etti. Ziyarette Kurum kurucu Müdürü Orçun Semizler, merkez hakkında voleybolculara bilgi aktardı. Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu başta olmak üzere Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer, Baş Antrenör Kürşad Çetin, yardımcı antrenörler Murat Benekli, Burak Girişgün, Çağlar Çiftçioğlu ile 45.5 Taraftarlar Derneği Başkanı Yakup Karahan'ın da yer aldığı ziyarette voleybolcular merkezde kalan hastaları tek tek ziyaret ederek, onlara moral verdi. Merkezde tedavi gören hastalarda voleybolcuların bu anlamlı ziyareti ile çok mutlu olduklarını dile getirdi.

    Öte yandan merkezde tedavi gören ve sağlık durumu elverişli olan hastaların Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan Salihli Belediyespor - Bahçelievler Voleybol karşılaşmasını izleme fırsatı bulacağı öğrenildi.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:39
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