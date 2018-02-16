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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Başkan Aktan'dan sultanlara baklavalı ziyaret

    Başkan Aktan'dan sultanlara baklavalı ziyaret
    Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele veren ve üst üste aldığı başarılı sonuçlarla play-off yarışında oldukça iddialı konuma gelen Manisa Büyükşehir Belediyespor'un antrenmanını ziyaret eden Kulüp Başkanı , sultanlara baklava ikram etti.

    Yarın saat 16.00'da Tarık Almış Spor Salonu'nda Lider ile kozlarını paylaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Takımı'nda hazırlıklar bugün yapılan antrenman ile tamamlanacak. Dün akşam Tarık Almış Spor Salonu'nda yapılan antrenmanı ziyaret eden Başkan Mevlüt Aktan ve yönetim kuruyu üyesi Bora Çaylan, takıma baklava ziyafeti çektiler ve zorlu maç öncesinde başarı dileklerinde bulundular. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un her branşta şampiyonluğu hedefleyen bir kulüp olduğunu söyleyen Başkan Aktan, "Üst üste alınan galibiyetlerle play-off yarışında büyük bir avantaj elde ettiniz. Cumartesi günü konuk edeceğimiz lider Balıkesirspor maçı öncesinde sizlere güvenimiz tam. İnşallah lider Balıkesirspor'u mağlup ederek yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Sizlerden lider Balıkesirspor ile oynayacak olan zorlu maçta galibiyet bekliyoruz" dedi. Başkan Aktan, sözlerinin sonunda Cumartesi günü Tarık Almış Spor Salonu'nda oynanacak olan zorlu maç öncesinde tüm voleybolseverleri desteğe davet etti.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:32
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