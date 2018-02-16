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    16 Şubat 2018, Cuma
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    'da 2. Lig mutluluğu

    Antalyaspor'da 2. Lig mutluluğu

    Kulübü Derneği bünyesindeki Antalyaspor Voleybol Bayan A Takımı, Türkiye Voleybol 2. Ligi'ne yükseldi.

    , Bölgesel Lig final maçında Isparta'da Denizli Belediyespor ile karşılaştı. Kırmızı beyazlılar 25-16, 25-16 ve 25-15'lik setlerle maçı 3-0 kazandı. Maç sonrası 2. Lig'de mücadele etme hakkını elde eden Antalyaspor oyuncuları, büyük mutluluk yaşadı. Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır, "Kısa sürede oluşturduğumuz takımımızla 2. Lig'e yükselme başarısını elde ettik. Böylece Antalyaspor, takım sporlarında Türkiye Liglerinde 3'ü süper ligde olmak üzere 8 branşta 10 takımla temsil edilen Türkiye'nin ender kulüplerinden biri oldu. Antalyaspor Kulübü, Anadolu'nun tek ve en büyük kulübü haline geldi" dedi.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:34
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