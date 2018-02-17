CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Derbinin galibi

    Derbinin galibi Beşiktaş

    Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasındaki derbi maçta , deplasmanda 'ı 3-2 yendi.

    İlk sete iyi başlayan , Biyukova'nın blok sayısıyla teknik molayı 12-10 önde geçti. Siyah-beyazlı takım, Rykhliuk ile bulduğu sayılarla ilk seti 25-23 aldı.

    Etkili mücadelesini ikinci sete de taşıyan Beşiktaş, teknik molasını 12-7 önde kapattığı seti 25-17 kazanarak 2-0 öne geçti.

    Üçüncü sete hızlı başlayan , Kosheleva ve Neslihan Demir Güler'in sayılarıyla teknik molayı 12-5 önde kapattı ve seti 25-20 kazandı.

    Çekişmeli geçen dördüncü sette Beşiktaş, teknik molayı 12-11 önde bitirdi. Ancak üstünlüğü eline geçirmeyi başaran Galatasaray, seti 28-26 alarak skoru 2-2 yaptı.

    Son sette daha az hata yapan Beşiktaş, seti 15-12 alarak müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

    Salon: Burhan Felek

    Hakemler: İlhami Şenyurt, Caner Çıldır

    Galatasaray: Kosheleva, Ruseva, Gamze Alikaya, Rabadzhieva, Aslı Kalaç, Neslihan Demir Güler, (Gizem Karadayı, Jack, Seda Aslanyürek, İlkin Aydın, Cansu Çetin, Buse Kayacan, Bihter Dumanoğlu, Nursevil Aydınlar)

    Beşiktaş: Şeyma Ercan, Dilara Bilge, Rykhliuk, Biryukova, Tokarska, Zeynep Seda Uslu (Pınar Eren, Tuğçe Ersan, Hümay Topaloğlu, Marharyta, Simay Gazi)

    Setler: 23-25, 17-25, 25-20, 28-26, 12-15

    Süre: 132 dakika (29, 24, 27, 32, 20)

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbinin galibi Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN