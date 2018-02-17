Derbinin galibi Beşiktaş
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 3-2 yendi.
İlk sete iyi başlayan Beşiktaş, Biyukova'nın blok sayısıyla teknik molayı 12-10 önde geçti. Siyah-beyazlı takım, Rykhliuk ile bulduğu sayılarla ilk seti 25-23 aldı.
Etkili mücadelesini ikinci sete de taşıyan Beşiktaş, teknik molasını 12-7 önde kapattığı seti 25-17 kazanarak 2-0 öne geçti.
Üçüncü sete hızlı başlayan Galatasaray, Kosheleva ve Neslihan Demir Güler'in sayılarıyla teknik molayı 12-5 önde kapattı ve seti 25-20 kazandı.
Çekişmeli geçen dördüncü sette Beşiktaş, teknik molayı 12-11 önde bitirdi. Ancak üstünlüğü eline geçirmeyi başaran Galatasaray, seti 28-26 alarak skoru 2-2 yaptı.
Son sette daha az hata yapan Beşiktaş, seti 15-12 alarak müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt, Caner Çıldır
Galatasaray: Kosheleva, Ruseva, Gamze Alikaya, Rabadzhieva, Aslı Kalaç, Neslihan Demir Güler, (Gizem Karadayı, Jack, Seda Aslanyürek, İlkin Aydın, Cansu Çetin, Buse Kayacan, Bihter Dumanoğlu, Nursevil Aydınlar)
Beşiktaş: Şeyma Ercan, Dilara Bilge, Rykhliuk, Biryukova, Tokarska, Zeynep Seda Uslu (Pınar Eren, Tuğçe Ersan, Hümay Topaloğlu, Marharyta, Simay Gazi)
Setler: 23-25, 17-25, 25-20, 28-26, 12-15
Süre: 132 dakika (29, 24, 27, 32, 20)
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:36
-
Alper Ulusoy katliamı
Toplam 63
Yorum
Haydar Pozisyona birdaha bak. Taliska yerden e az 30cm sıçrıyor ve ayağını belinden yukarı kaldırıyor. Ömer Ali nin omuz hizasında top.
-
Flaş ifadeler: ''Yine bir F.Bahçe maçı geliyor...''
Toplam 5
Yorum
MUSTOO6 KARA KARTAL AĞLAMAYA BAŞLADI YİNE HO HO HO
-
İşte haftanın tartışması: Talisca'nın cezası iptal edilmeli mi?
Toplam 27
Yorum
Cengiz Çok saçma. O zaman geriye dönük bütün sarı kartlara bakılsın, yanlış olanlar iptel edilsin. Verilmeyen sarılar da verilsin. SAÇMA.
Derbinin galibi Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.