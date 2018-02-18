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    18 Şubat 2018, Pazar
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    ’da 3 maç var

    <a href="/index/sultanlar?id=a521a002-5053-4ad2-9aef-2d8e6d84de5b" class="" rel="tag">Sultanlar</a>’da 3 maç var
    Ligi'nde 21. hafta heyecanı 3 maçla devam edecek. Günün programı şöyle: 14.00: Nilüfer Bld.- Beylikdüzü, 17.00: İlbank-Halkbank, 17.00: Bld-Fenerbahçe.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:52
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