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    18 Şubat 2018, Pazar
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    F.Bahçe set vermedi

    F.Bahçe set vermedi
    EFELER Ligi'nde , Toru'u , 25-15, 25-18'lik setlerle mağlup etti. Diğer sonuçlar: - Ziraat: , İBBSK-Maliye: 3-0, Kula Bld.-Arkas: 0-3, Halkbank-G.Saray: 3-2.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:53
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