Vestel Venus Sultanlar Ligi 21. hafta maçında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, tie-break'e giden maçta ezeli rakibini 23-25, 17-25, 25-20, 28-26 ve 12-15'lik setlerle 3-2 mağlup ederek ligdeki 8. galibiyetini elde etti. Diğer sonuçlar: Eczacıbaşı-Bursa BŞB: 3-0, Vakıfbank-Seramiksan: 3-0.