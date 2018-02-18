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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Aslan’a pençesi

    Aslan’a <a href="/index/kartal?id=766d6cd4-1b4d-4783-98a6-a9607cb90ff5" class="" rel="tag">Kartal</a> pençesi
    Vestel Venus Sultanlar Ligi 21. hafta maçında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, tie-break'e giden maçta ezeli rakibini 23-25, 17-25, 25-20, 28-26 ve 12-15'lik setlerle 3-2 mağlup ederek ligdeki 8. galibiyetini elde etti. Diğer sonuçlar: Eczacıbaşı-Bursa BŞB: 3-0, Vakıfbank-Seramiksan: 3-0.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:54
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