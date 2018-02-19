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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    , deplasmanında

    VakıfBank, Polonya deplasmanında

    Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki beşinci maçında yarın temsilcisi Grot Budowlani ile deplasmanda karşılaşacak. Atlas Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. VakıfBank, grupta oynadığı 4 maçı da kazanırken, Polonya temsilcisinin galibiyeti bulunmuyor.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:30
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