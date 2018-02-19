VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Polonya temsilcisi Grot Budowlani ile deplasmanda karşılaşacak. Atlas Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. VakıfBank, grupta oynadığı 4 maçı da kazanırken, Polonya temsilcisinin galibiyeti bulunmuyor.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:30
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Fatih Terim Tudor'un gerisinde kaldı!
Toplam 15
Yorum
mehmet terim puanlar kaybetmeye başlayınca kadroyu o kurmadı bahanesi türemeye başladı. ligin en iyi kadrosuydu tudor oynatamıyordu diye yolladınız
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Brezilya'dan yanıt: Giuliano mu, Talisca mı?
Toplam 1
Yorum
TARFATAR Guliano nun bir standardı var , talisca bir maç iyi 1 maç kötü.
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Fatih Terim Tudor'un gerisinde kaldı!
Toplam 15
Yorum
yaşar ersoyu Terim başarısız.Çok hata yapıyor.Takım kötü oynuyor.Yönetim transfer yapamıyor ama oyuncu satıyorŞampiyonluk hayal.
VakıfBank, Polonya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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