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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Galatasaray'ın konuğu

    Galatasaray'ın konuğu <a href="/index/dinamo-moskova?id=2f6324b2-319a-4493-8806-9b09c22aea98" class="" rel="tag">Dinamo Moskova</a>

    Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında yarın Rusya temsilcisi 'yı konuk edecek.

    Grubunda yaptığı 4 maçın 3'ünü kazanan sarı-kırmızılı ekip, lider VakıfBank'ın ardından ikinci sırada yer alıyor. ise 4 maçta 1 galibiyetle üçüncü sırada bulunuyor.

    Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada Sırp hakem Vladimir Simonovic ile İtalyan hakem Fabrizio Pasquali görev yapacak.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:31
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