Galatasaray'ın konuğu Dinamo Moskova
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı konuk edecek.
Grubunda yaptığı 4 maçın 3'ünü kazanan sarı-kırmızılı ekip, lider VakıfBank'ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Dinamo Moskova ise 4 maçta 1 galibiyetle üçüncü sırada bulunuyor.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada Sırp hakem Vladimir Simonovic ile İtalyan hakem Fabrizio Pasquali görev yapacak.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:31
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Kral Giuliano
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Takıma ne kadar faydalı olduğunu , olmadığı 2 maçta ortaya çıktı Gulianonun.
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''Beşiktaş’ı düşünün''
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Her şey elinizde iyi mücadele motivasyon ve sahaya ruhunuzu koyarak çıktığınızda Fenerbahçe nin önünde kimse durumaz.
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İptal edilmezse ertelensin!
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Beşiktaşa gösterilen bütün kartlar ve cezalar iptal edilsin ,hatta maçlara da istedikleri hakem atansın , olmazsa direk şampiyon ilanedilsi
Galatasaray'ın konuğu Dinamo Moskova haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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