Efeler Ligi'nde tüm maçlar yarın
Voleybolda Efeler Ligi'nin 21. haftasında tüm maçlar yarın oynanacak.
Ligde 21. haftanın programı şöyle:
Yarın:
14.00 Ziraat Bankası-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Kula)
17.00 Maliye Piyango-Halkbank (TVF Başkent)
17.00 İnegöl Belediyespor-Beşiktaş (İnegöl)
18.00 Fenerbahçe-Afyon Belediyesi Yüntaş (Metro Enerji)
19.00 Arkas Spor-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:35
-
Albayrak'tan F.Bahçe'ye gönderme
Toplam 3
Yorum
gfb Doğru biz ofsayttan gol attık ama verilmeyen golümüz var bu sezon ve geçen sezonlarda en çok hakkı yenen takım FENERBAHÇE dir.
-
Albayrak'tan F.Bahçe'ye gönderme
Toplam 3
Yorum
emretaşkın 3 hafta önce 3-1 kazanılan maçta ilk gol ofsayt olan takımın yöneticisimi bunu söylüyor :D:D:D
-
Tolga’yı tercih etti
Toplam 1
Yorum
Drogba Muslera misyonunu tamamladı.Sezon sonu iyi para verene verin,3 top geldi 2 si gol oldu.Ligde bir sürü iyi kaleci var..Eskisi gibi değil..
Efeler Ligi'nde tüm maçlar yarın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.