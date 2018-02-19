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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Efeler Ligi'nde tüm maçlar yarın

    Efeler Ligi'nde tüm maçlar yarın

    Voleybolda Efeler Ligi'nin 21. haftasında tüm maçlar yarın oynanacak.

    Ligde 21. haftanın programı şöyle:

    Yarın:
    14.00 Ziraat Bankası-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ()

    14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Kula)

    17.00 Maliye Piyango-Halkbank ()

    17.00 İnegöl Belediyespor-Beşiktaş (İnegöl)

    18.00 Fenerbahçe-Afyon Belediyesi Yüntaş (Metro Enerji)

    19.00 Arkas Spor-TKD Kuzey Enerji (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:35
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