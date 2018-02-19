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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    , Rusya deplasmanında

    Eczacıbaşı VitrA, Rusya deplasmanında
    Voleybol Takımı, Avrupa Kadınlar CEV Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Rusya'nın Yenisei ekibi ile karşılaşacak. Krasnoyarsk kentinde oynanacak karşılaşma, TSİ 15.00'te başlayacak. Eşleşmenin rövanş müsabakası, 28 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:20
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