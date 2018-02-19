Eczacıbaşı VitrA, Rusya deplasmanında
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:20
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Galatasaray'ın penaltı isyanı
Toplam 21
Yorum
KaRTaL bu halis özkahyanın 5,5 senedir neden fb. maçlarına verilmediğini açıklayacak biri varmı? yoksa palabıyık gibi kadrolu olamadığından mı?
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İptal edilmezse ertelensin!
Toplam 6
Yorum
fb tatlılardan ne alırdınızz
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Tite’nin yardımcısı izlemeye geliyor
Toplam 1
Yorum
zihniyet hoş geldin yeni aziz yıldırım söylemlerin ve eylemlerin hiçte hoş değil sayın rahmetli Seba'ya yakışmayan bir başkansın sen şaşırdın yolunu
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