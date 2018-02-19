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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Voleybolda Avrupa mesaisi

    Voleybolda Avrupa mesaisi

    Voleybolda, 2018 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. hafta maçları yapılacak.

    Ligde Galatasaray, D Grubu'nda yarın saat 19.00'da Rusya'nın takımını ağırlayacak. Aynı grupta yer alan VakıfBank ise yarın TSİ 22.00'de deplasmanda Polonya'nın Grot Budowlani takımına konuk olacak.

    B Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe ise 22 Şubat Perşembe günü TSİ 22.30'da İtalya'nın Igor Gorgonzola takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    ECZACIBAŞI VİTRA, DEPLASMANDA YENİSEİ İLE KARŞILAŞACAK
    2018 Kadınlar CEV Kupası'nda ise Eczacıbaşı VitrA, çeyrek final ilk maçında yarın TSİ 15.00'te deplasmanda Rusya'nın Yenisei takımına konuk olacak.

    Bu müsabakanın rövanşı, 28 Şubat Çarşamba günü saat 19.30'da TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak.

    BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, HERMES'E KONUK OLACAK
    2018 Kadınlar Challenge Kupası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor, çeyrek final ilk maçında 21 Şubat Çarşamba günü TSİ 22.30'da deplasmanda Belçika'nın Hermes takımıyla karşılaşacak.

    Bu karşılaşmanın rövanşı ise Bursa'da 27 Şubat Salı günü saat 18.00'de TVF Voleybol Salonu'nda oynanacak.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:09
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