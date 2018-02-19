Voleybolda Avrupa mesaisi
Voleybolda, 2018 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. hafta maçları yapılacak.
Ligde Galatasaray, D Grubu'nda yarın saat 19.00'da Rusya'nın Dinamo Moskova takımını ağırlayacak. Aynı grupta yer alan VakıfBank ise yarın TSİ 22.00'de deplasmanda Polonya'nın Grot Budowlani takımına konuk olacak.
B Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe ise 22 Şubat Perşembe günü TSİ 22.30'da İtalya'nın Igor Gorgonzola takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
ECZACIBAŞI VİTRA, DEPLASMANDA YENİSEİ İLE KARŞILAŞACAK
2018 Kadınlar CEV Kupası'nda ise Eczacıbaşı VitrA, çeyrek final ilk maçında yarın TSİ 15.00'te deplasmanda Rusya'nın Yenisei takımına konuk olacak.
Bu müsabakanın rövanşı, 28 Şubat Çarşamba günü saat 19.30'da TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, HERMES'E KONUK OLACAK
2018 Kadınlar Challenge Kupası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor, çeyrek final ilk maçında 21 Şubat Çarşamba günü TSİ 22.30'da deplasmanda Belçika'nın Hermes takımıyla karşılaşacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı ise Bursa'da 27 Şubat Salı günü saat 18.00'de TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:09
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Newcastle peşini bırakmıyor
Toplam 3
Yorum
kaya ndiaye'den aldığımız kadar bu oyuncudan da almamız gerekir ingiltere olmazsa zaten bir iki yıl sonra çinden 20 milyon teklif gelir.
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Fatih Terim Tudor'un gerisinde kaldı!
Toplam 24
Yorum
SEYREDERİZ. ÇIPLAAAK TA BİZİM GİBİ SEYREDER NDİAYE Yİ SATTIRMAMALIYDI TERİM. EĞER GS ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAKSA. YOK GS ŞAMPİYONLUK İSTEMİYORSA HER ŞEY NORMAL. BİZDE K. PAŞAYI GS GİBİ
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'Fatih Terim yanlış yaptı'
Toplam 13
Yorum
Aslan SERDARI OYUNDAN CIKARTMAK-DONKU DEFANSA CEKMEK-FEGHOULI ISRARI-HASTALANAN ADAMDA ISRAR ETMEK-YASINDEN UMUT BEKLEMEK VE MARIANOYU UNUTMAK !
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