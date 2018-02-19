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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    baraja takıldı

    Seramiksan baraja takıldı

    Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde deplasmanda zirve takipçisi Vakıfbank'a 3-0 mağlup olan , normal sezonun bitimine 1 hafta kala Play-Off şansını kaybederek baraj etabında mücadele edecek son 4 takım arasında kaldı.

    Cumartesi günü evinde ile karşılaşacak 9'uncu sıradaki 22 puanlı Turgutlu temsilcisinin 8'inci basamaktaki 26 puanlı 'u geride bırakma ihtimali kalmadı. Play-Out maçlarında Kameroğlu Beylikdüzü, ve İlbank'la çift devreli lig usülüne göre karşılaşmalar oynayacak , son 2 takımın küme düşeceği baraj maçlarına avantajlı girmeyi hedefliyor.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:01
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