Seramiksan baraja takıldı
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde deplasmanda zirve takipçisi Vakıfbank'a 3-0 mağlup olan Seramiksan, normal sezonun bitimine 1 hafta kala Play-Off şansını kaybederek baraj etabında mücadele edecek son 4 takım arasında kaldı.
Cumartesi günü evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak 9'uncu sıradaki 22 puanlı Turgutlu temsilcisinin 8'inci basamaktaki 26 puanlı Nilüfer Belediyespor'u geride bırakma ihtimali kalmadı. Play-Out maçlarında Kameroğlu Beylikdüzü, Çanakkale Belediyespor ve İlbank'la çift devreli lig usülüne göre karşılaşmalar oynayacak Seramiksan, son 2 takımın küme düşeceği baraj maçlarına avantajlı girmeyi hedefliyor.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:01
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Burak Yılmaz'dan penaltı itirafı
Toplam 2
Yorum
ender mataracı burak bey penaltı değildi doğru. fakat sen o pozısyonda neden düştünn. o kadar müsaitken önünde kimse yokken düştün ? ben ne düşünsem acaba
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Konyaspor’dan Beşiktaş'a gönderme!
Toplam 9
Yorum
1903 insallah bu ligden düsersiniz de bir daha süperlig yüzü görmessiniz konya spor
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K.Paşa'dan sert yanıt! G.Saraylılar ağlıyor...
Toplam 5
Yorum
ASK Oynayamadım yerim dar.
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