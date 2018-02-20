Eczacıbaşı VitrA, Rusya'dan avantajlı dönüyor

Temsilcimiz, bu sonuçla birlikte rövanş maçı öncesinde bir üst tura (yarı final) yükselme yolunda büyük avantaj elde etti. Mücadelenin birinci setinde rakibine karşı rahat bir oyun sergileyen Eczacıbaşı VitrA, seti 25-16 kazandı. İki takımın da etkili ataklarıyla başa baş bir mücadele yaşanan ikinci seti, Rus ekip 25-23 önde bitirdi. Son sette ise konuk ekip temposunu koruyarak, rakibine skor üstünlüğünü kaptırmadı ve maçı 3-1 kazandı.



Maçın en skorer isimleri aldıkları 25'şer sayıyla kaptan Jordan Larson ve genç oyuncu Tijana Boskovic oldu. Eczacıbaşı VitrA, eşleşmenin ikinci maçında Rus ekibini, 28 Şubat Çarşamba günü, saat 19:30'da, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek. Turuncu beyazlıların yarı finale çıkması için iki set almaları yeterli olacak.



Turuncu-beyazlılar turu geçmesi durumunda, yarı finalde Pomi Casalmaggiore (İtalya) - SSC Palmberg Schwerin (Almanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.