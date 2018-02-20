Eczacıbaşı VitrA, Rusya'dan avantajlı dönüyor
Ülkemizi 2018 Kadınlar CEV Kupası'nda temsil eden Eczacıbaşı VitrA, çeyrek final ilk maçında, deplasmanda Rusya'nın Yenisei Krasnoyarsk takımını 16-25, 26-28, 25-23 ve 21-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Temsilcimiz, bu sonuçla birlikte rövanş maçı öncesinde bir üst tura (yarı final) yükselme yolunda büyük avantaj elde etti. Mücadelenin birinci setinde rakibine karşı rahat bir oyun sergileyen Eczacıbaşı VitrA, seti 25-16 kazandı. İki takımın da etkili ataklarıyla başa baş bir mücadele yaşanan ikinci seti, Rus ekip 25-23 önde bitirdi. Son sette ise konuk ekip temposunu koruyarak, rakibine skor üstünlüğünü kaptırmadı ve maçı 3-1 kazandı.
Maçın en skorer isimleri aldıkları 25'şer sayıyla kaptan Jordan Larson ve genç oyuncu Tijana Boskovic oldu. Eczacıbaşı VitrA, eşleşmenin ikinci maçında Rus ekibini, 28 Şubat Çarşamba günü, saat 19:30'da, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek. Turuncu beyazlıların yarı finale çıkması için iki set almaları yeterli olacak.
Turuncu-beyazlılar turu geçmesi durumunda, yarı finalde Pomi Casalmaggiore (İtalya) - SSC Palmberg Schwerin (Almanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 17:10
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Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ düşün işte geçen yılın en iyisi fenerde lensti ne haldeymişsiniz birde utanamdan beşiktaşın şampiyonluğuna bedava diyordunuz !
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PFDK'den o hakeme 4 ay ceza!
Toplam 4
Yorum
osman AYIP AYIP. O ADAM YILLARCA İYİ-KÖTÜ FUTBOLA HİZMET ETMİŞ NİYE GELECEĞİNİ KAPATIYORSUNUZ? EĞER BU KARAR KESİNLEŞİRSE YAZIKLAR OLSUN HEPİNİZE.
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Beşiktaş-Bayern maçı nasıl sonuçlanır?
Toplam 29
Yorum
cimbomlu 4-0 veya 8-0 bayern yener diye düşünüyorum 4 ve 8 denklemi 4-8 :)
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