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    20 Şubat 2018, Salı
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    , 'dan avantajlı dönüyor

    Eczacıbaşı VitrA, Rusya'dan avantajlı dönüyor

    Ülkemizi 2018 Kadınlar CEV Kupası'nda temsil eden , çeyrek final ilk maçında, deplasmanda 'nın Yenisei Krasnoyarsk takımını 16-25, 26-28, 25-23 ve 21-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

    Temsilcimiz, bu sonuçla birlikte rövanş maçı öncesinde bir üst tura (yarı final) yükselme yolunda büyük avantaj elde etti. Mücadelenin birinci setinde rakibine karşı rahat bir oyun sergileyen , seti 25-16 kazandı. İki takımın da etkili ataklarıyla başa baş bir mücadele yaşanan ikinci seti, Rus ekip 25-23 önde bitirdi. Son sette ise konuk ekip temposunu koruyarak, rakibine skor üstünlüğünü kaptırmadı ve maçı 3-1 kazandı.

    Maçın en skorer isimleri aldıkları 25'şer sayıyla kaptan Jordan Larson ve genç oyuncu Tijana Boskovic oldu. Eczacıbaşı VitrA, eşleşmenin ikinci maçında Rus ekibini, 28 Şubat Çarşamba günü, saat 19:30'da, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek. Turuncu beyazlıların yarı finale çıkması için iki set almaları yeterli olacak.

    Turuncu-beyazlılar turu geçmesi durumunda, yarı finalde Pomi Casalmaggiore (İtalya) - SSC Palmberg Schwerin (Almanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:10
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