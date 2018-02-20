Galatasaray deplasmanda galip
Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-1 yendi.
Maça iyi başlayan Galatasaray HDI Sigorta, teknik molaya 12-7 üstün girdi ve seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette teknik molayı 12-9 önde kapatan Galatasaray HDI Sigorta, seti de 25-19 alarak maçta 2-0 üstünlük kurdu.
Üçüncü sette teknik molaya 12-8 önde giren Jeopark Kula Belediyespor seti 25-22 kazandı. Dördüncü sette oyunda hakimiyet kuran Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 17:33
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Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ düşün işte geçen yılın en iyisi fenerde lensti ne haldeymişsiniz birde utanamdan beşiktaşın şampiyonluğuna bedava diyordunuz !
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PFDK'den o hakeme 4 ay ceza!
Toplam 4
Yorum
osman AYIP AYIP. O ADAM YILLARCA İYİ-KÖTÜ FUTBOLA HİZMET ETMİŞ NİYE GELECEĞİNİ KAPATIYORSUNUZ? EĞER BU KARAR KESİNLEŞİRSE YAZIKLAR OLSUN HEPİNİZE.
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Beşiktaş-Bayern maçı nasıl sonuçlanır?
Toplam 29
Yorum
cimbomlu 4-0 veya 8-0 bayern yener diye düşünüyorum 4 ve 8 denklemi 4-8 :)
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