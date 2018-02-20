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    20 Şubat 2018, Salı
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    deplasmanda galip

    Galatasaray deplasmanda galip

    Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında HDI Sigorta, 'u 3-1 yendi.

    Maça iyi başlayan HDI Sigorta, teknik molaya 12-7 üstün girdi ve seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette teknik molayı 12-9 önde kapatan Galatasaray HDI Sigorta, seti de 25-19 alarak maçta 2-0 üstünlük kurdu.

    Üçüncü sette teknik molaya 12-8 önde giren seti 25-22 kazandı. Dördüncü sette oyunda hakimiyet kuran Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:33
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