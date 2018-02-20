Galatasaray -  Dinamo Moskova: 3-1

Karşılıklı sayılarla başlayan sette konuk ekip ilk teknik molaya 8-7, ikinci teknik molaya ise 16-12 önde girmeyi başardı. Yakaladığı farkı koruyan Dinamo Moskova ilk 19-25'lik skorla kazandı ve 1-0 öne geçti.



?2'nci setin başında da konuk takımın etkili oyunu devam etti. Konuk ekip, ilk sette olduğu gibi teknik molalara yine önde girdi. Galatasaray 18-18 ile eşitliği yakaladıktan sonra etkinliğini arttırdı ve seti 25-22 kazanarak 1-1'lik beraberliği sağladı.



3'üncü sete etkili başlayan taraf Galatasaray oldu. Teknik molaya 8-4 önde giren sarı-kırmızılılar, ikinci teknik molaya 16-10'luk üstünlükle girdi. Teknik molanın ardından rakibinin kendisine yakalamasına izin vermedi ve seti 25-15 kazanmayı başardı: 2-1.



?4'üncü sete iyi başlayan taraf konuk ekip oldu. Konuk takım ilk teknik molaya 8-6 önde girerken, Galatasaray karşılaşmadaki etkinliğini artırdı ve yakaladığı 7 sayılık seriyle ikinci teknik molaya 16-9 önde girmeyi başardı. Molanın ardından etkili oyununu devam ettiren Galatasaray seti 25-21, maçı da 3-1 kazanmayı başardı.



Sarı-kırmızılı ekip, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda dördüncü galibiyetini alarak puanını 12'ye yükseltti.