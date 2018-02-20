Galatasaray - Dinamo Moskova: 3-1
Galatasaray Bayan Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5'inci maçında Dinamo Moskova'yı 3-1 mağlup ederek gruptaki dördüncü galibiyetini elde etti.
Karşılıklı sayılarla başlayan sette konuk ekip ilk teknik molaya 8-7, ikinci teknik molaya ise 16-12 önde girmeyi başardı. Yakaladığı farkı koruyan Dinamo Moskova ilk 19-25'lik skorla kazandı ve 1-0 öne geçti.
?2'nci setin başında da konuk takımın etkili oyunu devam etti. Konuk ekip, ilk sette olduğu gibi teknik molalara yine önde girdi. Galatasaray 18-18 ile eşitliği yakaladıktan sonra etkinliğini arttırdı ve seti 25-22 kazanarak 1-1'lik beraberliği sağladı.
3'üncü sete etkili başlayan taraf Galatasaray oldu. Teknik molaya 8-4 önde giren sarı-kırmızılılar, ikinci teknik molaya 16-10'luk üstünlükle girdi. Teknik molanın ardından rakibinin kendisine yakalamasına izin vermedi ve seti 25-15 kazanmayı başardı: 2-1.
?4'üncü sete iyi başlayan taraf konuk ekip oldu. Konuk takım ilk teknik molaya 8-6 önde girerken, Galatasaray karşılaşmadaki etkinliğini artırdı ve yakaladığı 7 sayılık seriyle ikinci teknik molaya 16-9 önde girmeyi başardı. Molanın ardından etkili oyununu devam ettiren Galatasaray seti 25-21, maçı da 3-1 kazanmayı başardı.
Sarı-kırmızılı ekip, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda dördüncü galibiyetini alarak puanını 12'ye yükseltti.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 00:04
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Burak uyuyamadı!
Toplam 11
Yorum
Tamer61 Isteksizdi oynamak istememis nede olsa kankileri rakip takimdaydi. Burak ne zaman bir penalti pozisyonuna yok yok dedi? itiraz etmedi...
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Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 11
Yorum
mızmızfbli Şimdi sizde olsa ilk onbir oynar ama bizde gökhan törenin bile yedeği. Düşünün aradaki kailte farkını.
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Özkahya infiali
Toplam 22
Yorum
öğretici nedense bjk fb ceza sahalarında adam ölmezse penaltı verilmiyor fb ve bjklı defans oyuncularının hepsine elle oynamak serbest ceza sahasında
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