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    20 Şubat 2018, Salı
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    -  Dinamo Moskova: 3-1

    Galatasaray -  Dinamo Moskova: 3-1

    Bayan Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5'inci maçında Dinamo Moskova'yı 3-1 mağlup ederek gruptaki dördüncü galibiyetini elde etti.

    Karşılıklı sayılarla başlayan sette konuk ekip ilk teknik molaya 8-7, ikinci teknik molaya ise 16-12 önde girmeyi başardı. Yakaladığı farkı koruyan Dinamo Moskova ilk 19-25'lik skorla kazandı ve 1-0 öne geçti.

    ?2'nci setin başında da konuk takımın etkili oyunu devam etti. Konuk ekip, ilk sette olduğu gibi teknik molalara yine önde girdi. 18-18 ile eşitliği yakaladıktan sonra etkinliğini arttırdı ve seti 25-22 kazanarak 1-1'lik beraberliği sağladı.

    3'üncü sete etkili başlayan taraf Galatasaray oldu. Teknik molaya 8-4 önde giren sarı-kırmızılılar, ikinci teknik molaya 16-10'luk üstünlükle girdi. Teknik molanın ardından rakibinin kendisine yakalamasına izin vermedi ve seti 25-15 kazanmayı başardı: 2-1.

    ?4'üncü sete iyi başlayan taraf konuk ekip oldu. Konuk takım ilk teknik molaya 8-6 önde girerken, Galatasaray karşılaşmadaki etkinliğini artırdı ve yakaladığı 7 sayılık seriyle ikinci teknik molaya 16-9 önde girmeyi başardı. Molanın ardından etkili oyununu devam ettiren Galatasaray seti 25-21, maçı da 3-1 kazanmayı başardı.

    Sarı-kırmızılı ekip, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda dördüncü galibiyetini alarak puanını 12'ye yükseltti.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:04
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