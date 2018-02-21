Fenerbahçe, İtalya deplasmanında
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında yarın İtalya'nın Igor Gorgonzola takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Novara kentindeki Spor Sarayı Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, (TSİ) 22.30'da başlayacak.
B Grubu'nda 5. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|M
|Puan
|1. Imoco Volley
|4
|4
|0
|10
|2. Igor Gorgonzola
|4
|3
|1
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|1
|3
|6
|4. Agel
|4
|0
|4
|0
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:34
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Heynckes'ten Beşiktaş'a övgü
Toplam 13
Yorum
bjk advers Olabilir sen GS'liysen iki maçta REALDEN 10 GOL YEMİŞ BU ALANDA REKOR KIRMIŞ BİR TAKIMIN TARAFTARI OLARAK MI YORUM YAPIYORSUN !
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Heynckes'ten Beşiktaş'a övgü
Toplam 13
Yorum
bjk advers Bizim 5 yediğimiz bir takımdan Fener kaç tane yerdi acaba ? Vardar'a yenilip devre dışı kalmış takımların taraftarlarımı konuşuyor !
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Heynckes'ten Beşiktaş'a övgü
Toplam 13
Yorum
bjk advers Bekleyeceğiz sizi de göreceğiz !
Fenerbahçe, İtalya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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