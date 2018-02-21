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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    , İtalya deplasmanında

    Fenerbahçe, İtalya deplasmanında

    Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında yarın İtalya'nın takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

    Novara kentindeki Spor Sarayı Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, (TSİ) 22.30'da başlayacak.

    B Grubu'nda 5. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:

    Takım Maç G M Puan
    1. Imoco Volley 4 4 0 10
    2. Igor Gorgonzola 4 3 1 8
    3. Fenerbahçe 4 1 3 6
    4. Agel 4 0 4 0

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:34
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