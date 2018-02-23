Voleybol'da haftanın programı
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde normal sezon 22. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Liglerde şampiyonun belirleneceği play-off etapları ve düşenlerin belli olacağı baraj etapları gelecek hafta başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Galatasaray-Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)
14.00 Seramiksan-Fenerbahçe (Turgutlu Yıldırım Beyazıt)
17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Cengiz Göllü)
25 Şubat Pazar:
13.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (BJK Akatlar)
14.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-İlbank (Beylikdüzü Spor Kompleksi)
17.00 Halkbank-Eczacıbaşı VitrA (TVF Başkent)
- Efeler Ligi
Yarın:
14.00 Halkbank-Ziraat Bankası (TVF Başkent)
14.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Galatasaray HDI Sigorta (Torul)
14.00 Beşiktaş-Afyon Belediyesi Yüntaş (BJK Akatlar)
14.00 Arkas Spor-Fenerbahçe (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)
14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Maliye Piyango (Kula)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor (Haldun Alagaş)
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:19
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
MOBİL ÖDEME İLE KURTULUN 10 MİLYON TARAFTAR EN KÖTÜ HER AY 10 TL MOBİL ÖDEME İLE . AL SANA HER AY 100 MİLYON TL. NEDEN ZIRLIYORSUNUZ.? DİJİTAL DEVRİMDEN YARARLANIN
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
BİRAZ BEYİN FIRTINASI SAYIN BAŞKAN YAKLAŞIK 25 MİLYON GS TARAFTARI VAR. 10 MİLYONU MOBİL ÖDEME İLE 5 YA DA 10 TL HER AY VERSE AYDA EN KÖTÜMSER 50 MİLYON TL EDER.
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Cengiz Ünder yine manşetlerde
Toplam 3
Yorum
İstanbul ss İstanbul tahminim dedikleri : Bizde ne futbolcu varmış ki haberimiz yokmuş. İŞŞ de yedekdi
Voleybol'da haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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