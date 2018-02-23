Voleybol'da haftanın programı – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Voleybol'da haftanın programı

    Voleybol'da haftanın programı

    Voleybolda ve Efeler Ligi'nde normal sezon 22. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Liglerde şampiyonun belirleneceği play-off etapları ve düşenlerin belli olacağı baraj etapları gelecek hafta başlayacak.

    Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

    - Vestel Venus Sultanlar Ligi

    Yarın:

    14.00 Galatasaray-Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)

    14.00 Seramiksan-Fenerbahçe (Turgutlu Yıldırım Beyazıt)

    17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Cengiz Göllü)

    25 Şubat Pazar:

    13.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (BJK Akatlar)

    14.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-İlbank (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

    17.00 Halkbank-Eczacıbaşı VitrA (TVF Başkent)

    - Efeler Ligi

    Yarın:

    14.00 Halkbank-Ziraat Bankası (TVF Başkent)

    14.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Galatasaray HDI Sigorta (Torul)

    14.00 Beşiktaş-Afyon Belediyesi Yüntaş (BJK Akatlar)

    14.00 Arkas Spor-Fenerbahçe (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)

    14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Maliye Piyango (Kula)

    17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor (Haldun Alagaş)

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:19
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