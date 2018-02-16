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    16 Şubat 2018, Cuma
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    'da mesaisi

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a> mesaisi

    , 'in 22. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

    'ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda 20 dakika süren açma germe ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Antrenman sahasında Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmana ise dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde sınırlı alanda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

    , karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için 'nde kampa girecek.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 13:36
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