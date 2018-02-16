Galatasaray'dan Fatih Altaylı açıklaması
Galatasaray, Fatih Altaylı’nın kulüpten ihraç işleminin iptal edildiğini açıkladı
Resmi açıklama şöyle;
"Galatasaray Spor Kulübü Üyesi Fatih Altaylı hakkındaki disiplin sevk işlemi, eski kurullar tarafından Tüzüğümüzün 111. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen emredici süreler içinde tamamlanmadığından sevk dosyası, işlemden kaldırılmak üzere yönetim kuruluna iade edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız"
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 18:50
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PSG'nin Pepe aşkı kabardı!
Toplam 10
Yorum
asi ve mavi 15 mi en az 30 milyon eder psg için 15 hiç bişey
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PSG'nin Pepe aşkı kabardı!
Toplam 10
Yorum
taraftar size boşuna tinerci demiyolarmıs yorumlara bak arkadaş
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Valbuena krizi!
Toplam 22
Yorum
ihtiyar fenerli Bu kadar kapris yeter kardeşim çık adam gibi oyna hocada kadroya alsın.
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