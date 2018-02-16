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    16 Şubat 2018, Cuma
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    'dan açıklaması

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan <a href="/index/fatih-altayli?id=eb4f47bf-899a-4cf1-a1d2-2e388d12d219" class="" rel="tag">Fatih Altaylı</a> açıklaması

    , ’nın kulüpten ihraç işleminin iptal edildiğini açıkladı

    Resmi açıklama şöyle;

    " Spor Kulübü Üyesi hakkındaki disiplin sevk işlemi, eski kurullar tarafından Tüzüğümüzün 111. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen emredici süreler içinde tamamlanmadığından sevk dosyası, işlemden kaldırılmak üzere yönetim kuruluna iade edilmiştir.

    Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız"

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 18:50
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