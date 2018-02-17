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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Her karara saygım var

    Her karara saygım var
    Özbek'in mart ayındaki ibra için de gönlü çok rahat. Eski başkanın "Benim verilmeyecek hiçbir hesabım yok, divan kurulunda geldim konuştum, yalan yanlış beyanlara açıklık getirdim. G.Saraylı üyelerin vereceği karara saygılı olacağım" dediği bildirildi.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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