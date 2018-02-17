Her karara saygım var

Özbek'in mart ayındaki ibra için de gönlü çok rahat. Eski başkanın "Benim verilmeyecek hiçbir hesabım yok, divan kurulunda geldim konuştum, yalan yanlış beyanlara açıklık getirdim. G.Saraylı üyelerin vereceği karara saygılı olacağım" dediği bildirildi.