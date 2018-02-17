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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Sağda kim olacak?

    Sağda kim olacak?
    MARTİN Linnes'in formu sağ bekte forma rekabetini üst düzeye taşıdı. , Antalyaspor maçında Mariano'yu yedek soyundurup, Norveçli oyuncuya şans vererek şaşırtmıştı. Mariano idmanlarda vites yükseltirken, Kasımpaşa karşısında forma şansını artırdı. Terim tercihini son idmanda yapacak.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:38
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