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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Reges bugün İstanbul’da

    Fernando Reges bugün İstanbul’da
    TEDAVİSİNİ sürdürmek için 31 Ocak'ta Portekiz'e giden Fernando Reges bugün İstanbul'a dönüyor. Brezilyalı stoper, durumu ile ilgili sağlık heyetini bilgilendirdikten sonra sahalara dönüş tarihi kesinleşecek. 'nun iç yan bağlarındaki yırtığın büyük ölçüde iyileştiği ve iki hafta sonraki Karabükspor maçına hazır olacağı öğrenildi. 17. haftadaki Göztepe maçında sakatlanan sambacı, ligde son 4 maçta forma giyemedi.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:35
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