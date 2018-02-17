Özbek’ten hodri meydan
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SEÇİM OFİSİNİ TAKSİM'E TAŞIDI
YENİDEN adaylık için listesinin üzerinde çalışmaya başlayan Özbek, kendisine ait olan Gayrettepe'deki otelinde yer alan seçim ofisini, Taksim'deki yine kendisine ait başka bir otele taşıyarak büyük bir değişime imza attı. Özbek'in seçim çalışma ekibinde de çok büyük ve köklü bir değişime giderek yeni ekibine çok önemli isimleri alacağı iddia ediliyor.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:00
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
Tosic Apacık penaltı
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
pozisyon çok hızlı gelişti onu tespit etmesine imkan yoktu hakemin ben ağır çekimde izledim yine anlamadım eline değdi mi değmedimi
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
xx gol verilmemiş, kart yanlış, topsuz alanda ömer aliyi engelliyorlar penaltı yok. hakem konyayı çiğ çiğ yemiş
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