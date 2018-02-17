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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Teklif gelirse satış olabilir

    Teklif gelirse satış olabilir
    OCAK ayında ödenen borçların parasını Ndiaye'yi satarak çıkaran yönetimin, şubat ayında da sıkıntı yaşadığı ve yine bir oyuncu satabileceği bildirildi. Transfer döneminin devam ettiği liglerden uygun bir teklif gelmesi halinde bazı isimlerin satışına onay verileceği dile getirildi.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:46
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