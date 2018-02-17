Teklif gelirse satış olabilir

OCAK ayında ödenen borçların parasını Ndiaye'yi satarak çıkaran yönetimin, şubat ayında da sıkıntı yaşadığı ve yine bir oyuncu satabileceği bildirildi. Transfer döneminin devam ettiği liglerden uygun bir teklif gelmesi halinde bazı isimlerin satışına onay verileceği dile getirildi.