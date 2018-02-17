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    17 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Atılması beni şaşırtmadı

    Atılması beni şaşırtmadı

    , 2. kez ‘kırmızı kart’ gören için, “Kabul edemeyen bir yapısı var” diye konuştu

    İGOR Tudor'un yardımcısı Ayhan Akman, Radyospor'a ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 'nın Antalya maçında kırmızı kart görmesine çok şaşırmadığını belirten Akman, "Çalıştığım dönemde de hem (F.Bahçe derbisinde de kızarmıştı) hem Feghouli'nin böyle durumları vardı. Kendisiyle konuştum, bana 'Arkadaşlarımı korurum, her zaman tepki gösteririm' demişti. Kabul edemeyen bir yapısı var. Bir anda beklemediği şeyleri yapıyor" dedi.

    PAŞA'YI YENMELİLER
    Akman, 'ın Kasımpaşa'yı mutlaka yenmesi gerektiğini de belirterek, "F.Bahçe deplasmanına kadar kayıpsız giderlerse, oradan alınacak 1 puanla yolunun açık olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

    Donk fena oynamıyor
    FATİH Terim'in Tudor'un şans vermediği Ryan Donk'u oynatmasını da değerlendiren Akman, "Tudor; Linnes, Eren ve Sinan'ı zaman zaman kullandı ama Donk'u oynatmadı. Fatih hoca şimdi oynatıyor. Fernando ve Ndiaye'nin yokluğu da bunda etkili oldu. Donk da fena oynamıyor" dedi.

    Rodrigues çok atletik
    AKMAN, Garry Rodrigues için de, "Çok atletik bir oyuncu. Alan bulduğu zaman rakipleri zorda bırakabilecek bir futbolcu. Premier Lig'de bu alanlardan fazlasıyla var, orada da faydalı olabilir. Ancak oyununu biraz daha olgunlaştırması lazım. Final paslarında sorunları var" yorumunda bulundu.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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