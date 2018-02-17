Atılması beni şaşırtmadı
Ayhan Akman, 2. kez ‘kırmızı kart’ gören Belhanda için, “Kabul edemeyen bir yapısı var” diye konuştu
PAŞA'YI YENMELİLER
Akman, Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı mutlaka yenmesi gerektiğini de belirterek, "F.Bahçe deplasmanına kadar kayıpsız giderlerse, oradan alınacak 1 puanla yolunun açık olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Donk fena oynamıyor
FATİH Terim'in Tudor'un şans vermediği Ryan Donk'u oynatmasını da değerlendiren Akman, "Tudor; Linnes, Eren ve Sinan'ı zaman zaman kullandı ama Donk'u oynatmadı. Fatih hoca şimdi oynatıyor. Fernando ve Ndiaye'nin yokluğu da bunda etkili oldu. Donk da fena oynamıyor" dedi.
Rodrigues çok atletik
AKMAN, Garry Rodrigues için de, "Çok atletik bir oyuncu. Alan bulduğu zaman rakipleri zorda bırakabilecek bir futbolcu. Premier Lig'de bu alanlardan fazlasıyla var, orada da faydalı olabilir. Ancak oyununu biraz daha olgunlaştırması lazım. Final paslarında sorunları var" yorumunda bulundu.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:33
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
Tosic Apacık penaltı
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
pozisyon çok hızlı gelişti onu tespit etmesine imkan yoktu hakemin ben ağır çekimde izledim yine anlamadım eline değdi mi değmedimi
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
xx gol verilmemiş, kart yanlış, topsuz alanda ömer aliyi engelliyorlar penaltı yok. hakem konyayı çiğ çiğ yemiş
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