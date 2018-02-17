Rodrigues'e hücum!
Süper Lig'de 20 maçta 3 gol ve 7 asistlik performans gösteren yıldız futbolcuya menajeri aracılığıyla adeta transfer teklifi yağıyor. Yönetim de gösterilen ilgiden oldukça memnun.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:18
-
Alper Ulusoy katliamı
Toplam 14
Yorum
ismiMİZ şaşırmadık
-
Florya'ya Terim dokunuşu
Toplam 1
Yorum
İsmilazım Değil Hepsi birer futbol dehası olan bu isimlere tabii ki işleri teslim etmek en doğal hakkıdır GS başkan ve yönetiminin.
-
Alper Ulusoy katliamı
Toplam 14
Yorum
Alper Ulusoy katliamı. FB-BJK derbisinde ki yönetiminden A.Palabıyıka 3 maç ceza verildi sanmayın ceza verildi 3 maç gözden uzak tutuldu neden hep 3 büyükler
Rodrigues'e hücum! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.