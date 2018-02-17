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    17 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'e hücum!

    Rodrigues'e hücum!

    Süper Lig'de 20 maçta 3 gol ve 7 asistlik performans gösteren yıldız futbolcuya menajeri aracılığıyla adeta transfer teklifi yağıyor. Yönetim de gösterilen ilgiden oldukça memnun.

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:18
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