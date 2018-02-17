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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Aslan için zorlu viraj

    Aslan için zorlu viraj

    , Spor Toto 'in 22. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem yönetecek.

    'de 14 galibiyeti, 2 beraberliği ve 5 mağlubiyeti olan 'ın 44 puanı bulunurken, oynadığı maçların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 9'unu kaybeden Kasımpaşa ise 26 puana sahip.

    Belhanda cezalı
    Antalyaspor müsabakasında gördüğü kırmızı kartla cezalı olan sarı-kırmızılı futbolcu Younes , yarınki maçta forma giyemeyecek.

    Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve Fernando Reges de Kasımpaşa karşısında görev yapamayacak.

    Sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayan kaleci ise görev verilmesi durumda yarın sahadaki yerini alabilecek.

    Mariano ve Feghouli ceza sınırında
    Galatasaray'da Mariano Filho ve Sofiane Feghouli, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Bu futbolcular, Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 23. haftasındaki Bursaspor maçında görev alamayacak.

    Deplasmanda zorlanıyor
    Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında istediği sonuçları almakta zorlanıyor.

    Sarı-kırmızılı takım, ligdeki 5 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı.

    Galatasaray, dış sahada oynadığı 10 maçtan 4 galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı.

    Sarı-kırmızılı takım, sahasındaki müsabakalarda ise 10 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:35
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