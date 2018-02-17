Florya'nın yıldızı Nagatomo

Cimbom'un devre arası transfer döneminin son gününde İnter'den kiraladığı Yuto Nagatomo, geldiği günden bu yana takım içindeki uyumu, çalışkanlığı ve iş ahlâkı ile hem takım arkadaşlarının hem de teknik heyetin büyük beğenisini topladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Türkiye'ye gelir gelmez baba olan Nagatomo, eşini ve minik oğlunu görmek için her fırsatta İtalya'nın yolunu tutuyor. Japon yıldız, bu yoğun trafiğe karşın şu ana kadar Florya'da bir tane bile idman kaçırmadı. Ayağının tozuyla çıktığı Sivas deplasmanının hemen ardından bir günlük izinde Milano'ya giderek yeni doğan çocuğunu ve eşini görebilen Nagatomo, Antalya maçının hemen ardından verilen bir günlük izinde de yine İtalya'ya gidip ailesini görüp geri döndü.

TERİM TAKDİR EDİYOR

Nagatomo'nun ekstra izin istemeden tüm idmanlara takımla birlikte çıkması ve herkesten daha çok çalışması, ne kadar karakterli bir oyuncu olduğunun da açık bir göstergesi oldu. Fatih Terim'in Nagatomo'nun Galatasaray'a olan bu aidiyet hissi nedeniyle büyük bir mutluluk duyduğu ve kendisiyle çalışmaktan dolayı son derece mutlu olduğu ifade edildi.



