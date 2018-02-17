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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Florya'nın yıldızı Nagatomo

    Florya'nın yıldızı Nagatomo

    ’ın Japon sol beki , eşi yeni doğum yaptığı için -İstanbul arasında mekik dokuyor. Buna rağmen tek idman dahi kaçırmayan başarılı futbolcu, antrenmanlarda da en çok çalışan isimlerin başında...

    Cimbom'un devre arası transfer döneminin son gününde İnter'den kiraladığı , geldiği günden bu yana takım içindeki uyumu, çalışkanlığı ve iş ahlâkı ile hem takım arkadaşlarının hem de teknik heyetin büyük beğenisini topladı.

    Gazete Habertürk'ün haberine göre, 'ye gelir gelmez baba olan Nagatomo, eşini ve minik oğlunu görmek için her fırsatta 'nın yolunu tutuyor. Japon yıldız, bu yoğun trafiğe karşın şu ana kadar Florya'da bir tane bile idman kaçırmadı. Ayağının tozuyla çıktığı deplasmanının hemen ardından bir günlük izinde Milano'ya giderek yeni doğan çocuğunu ve eşini görebilen Nagatomo, maçının hemen ardından verilen bir günlük izinde de yine İtalya'ya gidip ailesini görüp geri döndü.

    TERİM TAKDİR EDİYOR
    Nagatomo'nun ekstra izin istemeden tüm idmanlara takımla birlikte çıkması ve herkesten daha çok çalışması, ne kadar karakterli bir oyuncu olduğunun da açık bir göstergesi oldu. 'in Nagatomo'nun 'a olan bu aidiyet hissi nedeniyle büyük bir mutluluk duyduğu ve kendisiyle çalışmaktan dolayı son derece mutlu olduğu ifade edildi.

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:50
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