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    17 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'nın formu bu yüzden düştü

    Muslera'nın formu bu yüzden düştü

    7 sezondur G.Saray kalesini koruyan Muslera, son dönemde hayal kırıklığı yaratıyor.

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:53
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