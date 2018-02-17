Muslera'nın formu bu yüzden düştü
7 sezondur G.Saray kalesini koruyan Muslera, son dönemde hayal kırıklığı yaratıyor.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:53
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Paşa gibi plan
Toplam 1
Yorum
GS bir mini yorumda taraftardan; GS öncelikle kendi oyununa bakar, çok gerekiyorsa o oyncya biri dikkat eder, yapamıyorsa zaten gs da işi yok..
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 30
Yorum
dinch A Turan ve A Çamdalı acil Türk sinemasına transfer edilmeli.Oskar getirme ihtimali yok ama A.Ulusoy ların dolduracağı salonda gişe rek.kırar
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Quaresma: O parayı asla vermem
Toplam 5
Yorum
taraftar Gecen yıl Beşiktaşnatan hakem nasıldı maçında FENERi 9 kişi oynatan hakem nasıldı ?Ya ondan önce Basakşehir maçında 8 kişi oynatan
Muslera'nın formu bu yüzden düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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