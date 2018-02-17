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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    G.Saray son 6 deplasmanda 1 kez kazandı

    G.Saray son 6 deplasmanda 1 kez kazandı

    , ’de deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada 5 kez mağlup olurken, 1 kez sahadan galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu hafta da deplasmanda ile mücadele edecek.

    , 'de deplasmanında 3 puan arayacak. Sarı-kırmızılılar, zorlu Paşa deplasmanından galip gelip, şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor. Ligde , evinde ve deplasmandaki müsabakalarda farklı bir grafik çiziyor.

    Sarı-kırmızılılar, Stadyumu'nda oynadığı iyi oyunla 3 puanları cebine koyarken, deplasmanda ise büyük puan kayıpları yaşadı.

    Şampiyonluk yolunda deplasmandaki maçların önemi ise çok büyük. Galatasaray, ligde deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada sadece 1 kez kazanabildi. Bu 6 maçında 4'ü Igor , 2'si döneminde oynandı. Tek galibiyet de Terim'in takımın başında olduğu maçında
    alındı.

    Galatasaray'ın son 6 deplasmanda oynadığı karşılaşmalar şöyle:

    : 2 - Galatasaray: 1
    M. : 5 - Galatasaray: 1
    : 3 - Galatasaray: 0
    E. : 2 - Galatasaray: 1
    : 1 - Galatasaray: 3
    D.G. : 2 - Galatasaray: 1
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:38
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