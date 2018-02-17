G.Saray son 6 deplasmanda 1 kez kazandı
Galatasaray, Süper Lig’de deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada 5 kez mağlup olurken, 1 kez sahadan galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu hafta da deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek.
Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı iyi oyunla 3 puanları cebine koyarken, deplasmanda ise büyük puan kayıpları yaşadı.
Şampiyonluk yolunda deplasmandaki maçların önemi ise çok büyük. Galatasaray, ligde deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada sadece 1 kez kazanabildi. Bu 6 maçında 4'ü Igor Tudor, 2'si Fatih Terim döneminde oynandı. Tek galibiyet de Terim'in takımın başında olduğu Kayserispor maçında
alındı.
Galatasaray'ın son 6 deplasmanda oynadığı karşılaşmalar şöyle:
Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 1
M. Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1
Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0
E. Yeni Malatyaspor: 2 - Galatasaray: 1
Kayserispor: 1 - Galatasaray: 3
D.G. Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:38
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Ali Koç'tan 'scout' devrimi!
Toplam 2
Yorum
Anladık Güzel lafları okumak ve duymak herkezin hoşuna gidiyor lakin gerçek olmalı tek propaganda olmasın. Borçlar tek gerçek tir şu an
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Emeği ve sevinci çalındı
Toplam 3
Yorum
al Futbol takımı yönetimi nerede, ilişkileri mi bozulur açıklama yapılırsa. Takım şampiyon olsa da taraftarın gözünde sıfırsınız. işbirlikçiler
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 43
Yorum
Dost İki yıldır yanlış hakem kararlarıyla maçlar kazandığınızı ne çabuk unuttunuz ? Aykut hocanın birçok maçta canı yanıyor.
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