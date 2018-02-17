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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    G.Saray'da flaş gelişme!

    G.Saray'da flaş gelişme!

    Sarı kırmızılı takımın Hollandalı yıldızı Ryan Donk'un sözleşmesiyle ilgili tartışılacak bir karar alındı.

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:04
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