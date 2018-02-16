Galatasaray 8 milyon €'yu reddetmiş!
Galatasaray'da bu sezon sergilediği yüksek performansla alkış toplayan ve sarı kırmızılı ekibin yakaladığı istikrarda büyük pay sahibi olan Garry Rodrigues için Newcastle United'ın 8 milyon euro teklif ettiği ortaya çıktı.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Süper Lig'de son 5 haftada 2 gol atıp 3 asist yaparak göz dolduran Garry Rodrigues, Newcastle'ın kapısından döndü.
Premier Lig'de kötü haftalar geçiren ve devre arası transfer döneminde takımını güçlendirmek isteyen Rafa Benitez'in Garry Rodrigues'i çok istediği, İngiliz kulübün 8 milyon Euro karşılığında Hollandalı yıldızı transfer etmek için Galatasaray'ın kapısını çaldığı ortaya çıktı.
GALATASARAY EN AZ İKİ KATINI İSTEYECEK
Badou Ndiaye'nin gidişinden sonra Garry için 8 milyon euro'luk teklifi reddeden ve 27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasına mani olan Fatih Terim'in bu konuyu yönetimle ve oyuncuyla konuşarak hallettiği öğrenilirken, transfer için sezon sonunun beklendiği bildirildi.
Kalan haftalarda daha iyi işler çıkarması beklenen Garry için Galatasaray'ın en az Ndiaye kadar bonservis ücreti talep edeceği anlaşılırken, 2017-18 sezonunun kapanmasının ardından Rodrigues'in taliplerinin daha da fazla artacağı tahmin ediliyor.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:03
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Anadolu’ya dikkat!
Toplam 3
Yorum
UZMAN GÖZLEMCİ DENİZLİDE ŞAMPİYONLUGUMUZUN ÇALINDIGI YIL DERBİLERDEKİ 18 PUANIN 16 SINI ALDIK SADECE TRABZONLA BERABERE KALDIK YOK BÖYLE Bİ DÜNYA HARAM OLS
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Parlama sırası Gümüş’te
Toplam 1
Yorum
celal cok onemlı sans bende sınan oynar dıyorum ama bunu cokkk ıyı degerlendırmelı ıkıncı bır sans daha gelmez canını dısıne takmalı
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Mayıs'ta yeniden aday!
Toplam 3
Yorum
gs insanda biraz utanma sıkılma olur yahuu. pesssssss...
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