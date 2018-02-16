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    16 Şubat 2018, Cuma
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    8 milyon €'yu reddetmiş!

    Galatasaray 8 milyon €'yu reddetmiş!

    'da bu sezon sergilediği yüksek performansla alkış toplayan ve sarı kırmızılı ekibin yakaladığı istikrarda büyük pay sahibi olan için 'ın 8 milyon euro teklif ettiği ortaya çıktı.

    İngiliz basınında çıkan haberlere göre, 'de son 5 haftada 2 gol atıp 3 asist yaparak göz dolduran , Newcastle'ın kapısından döndü.

    'de kötü haftalar geçiren ve devre arası transfer döneminde takımını güçlendirmek isteyen Rafa Benitez'in Garry Rodrigues'i çok istediği, İngiliz kulübün 8 milyon Euro karşılığında Hollandalı yıldızı transfer etmek için 'ın kapısını çaldığı ortaya çıktı.

    GALATASARAY EN AZ İKİ KATINI İSTEYECEK

    Badou Ndiaye'nin gidişinden sonra Garry için 8 milyon euro'luk teklifi reddeden ve 27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasına mani olan 'in bu konuyu yönetimle ve oyuncuyla konuşarak hallettiği öğrenilirken, transfer için sezon sonunun beklendiği bildirildi.

    Kalan haftalarda daha iyi işler çıkarması beklenen Garry için Galatasaray'ın en az Ndiaye kadar bonservis ücreti talep edeceği anlaşılırken, 2017-18 sezonunun kapanmasının ardından Rodrigues'in taliplerinin daha da fazla artacağı tahmin ediliyor.


    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:03
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