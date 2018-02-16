Parlama sırası Gümüş’te
Selçuk, Yasin, Eren, Linnes ve Donk gibi isimleri yeniden kazanan Terim, son dokunuşunu Sinan Gümüş’e yapacak. 24 yaşındaki futbolcu Kasımpaşa maçında sağ açıkta oynayacak.
Igor Tudor döneminde yüzlerine bakılmayan Selçuk, Yasin, Eren, Linnes ve Donk gibi isimleri yeniden takıma kazandırmayı başaran tecrübeli çalıştırıcı, son dokunuşu Sinan Gümüş'e yapmaya hazırlanıyor. Terim, Kasımpaşa ile pazar günü deplasmanda oynayacakları maçta, cezalı Belhanda'nın yerine Sinan'ı ilk 11'de oynatmaya hazırlanıyor. Feghouli'yi 10 numara pozisyonuna çekecek olan İmparator, sağ açıkta Sinan Gümüş'ü kullanacak. Bu sezon ligde ilk 11'de hiç sahaya çıkmayan gurbetçi futbolcu, Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçlarında attığı gol ve yaptığı asistle hocasının gözüne girmeyi başarmıştı.
SABAH
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:46
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Anadolu’ya dikkat!
Toplam 3
Yorum
UZMAN GÖZLEMCİ DENİZLİDE ŞAMPİYONLUGUMUZUN ÇALINDIGI YIL DERBİLERDEKİ 18 PUANIN 16 SINI ALDIK SADECE TRABZONLA BERABERE KALDIK YOK BÖYLE Bİ DÜNYA HARAM OLS
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Parlama sırası Gümüş’te
Toplam 1
Yorum
celal cok onemlı sans bende sınan oynar dıyorum ama bunu cokkk ıyı degerlendırmelı ıkıncı bır sans daha gelmez canını dısıne takmalı
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Mayıs'ta yeniden aday!
Toplam 3
Yorum
gs insanda biraz utanma sıkılma olur yahuu. pesssssss...
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