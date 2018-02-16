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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Parlama sırası Gümüş’te

    Parlama sırası Gümüş’te

    Selçuk, Yasin, Eren, Linnes ve Donk gibi isimleri yeniden kazanan Terim, son dokunuşunu ’e yapacak. 24 yaşındaki futbolcu Kasımpaşa maçında sağ açıkta oynayacak.

    Göreve geldiği günden bu yana icraatlarıyla 'ı daha yarışmacı bir takım haline getirip, zirveye taşıyan teknik direktör , yeni değişikliklere imza atmaya devam ediyor..

    Igor Tudor döneminde yüzlerine bakılmayan Selçuk, Yasin, Eren, Linnes ve Donk gibi isimleri yeniden takıma kazandırmayı başaran tecrübeli çalıştırıcı, son dokunuşu 'e yapmaya hazırlanıyor. Terim, Kasımpaşa ile pazar günü deplasmanda oynayacakları maçta, cezalı Belhanda'nın yerine Sinan'ı ilk 11'de oynatmaya hazırlanıyor. Feghouli'yi 10 numara pozisyonuna çekecek olan İmparator, sağ açıkta Sinan Gümüş'ü kullanacak. Bu sezon ligde ilk 11'de hiç sahaya çıkmayan gurbetçi futbolcu, Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçlarında attığı gol ve yaptığı asistle hocasının gözüne girmeyi başarmıştı.

    SABAH
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:46
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