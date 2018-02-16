''İnşallah şampiyon olacağız''
Cezayirli futbolcu Feghouli, istedikleri futbolu sahaya yansıtmaya devam etmeleri durumunda sezonu şampiyon tamamlayacaklarına inandığını söyledi.
Feghouli, Belhanda'nın Antalya maçında gördüğü kırmızı kartla ilgili de "Hakemler de işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Hakem hataları veya kararları hakkında konuşmam doğru olmaz" ifadesini kullandı.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:33
-
Rakibimiz Galatasaray
Toplam 56
Yorum
Komik renkli seniiiii;)) Cl fixturune bir bak istersen..
-
Rakibimiz Galatasaray
Toplam 56
Yorum
Vatandas Aykut sana hoca diyenin kafasinda sorun var..senin tek rakibin turk HAVA yollari..ucmussun sen;))
-
Yıldırım'dan ikinci bomba!
Toplam 25
Yorum
Yol çok uzun Kyabuslu günler geldi fenerbahçeye işler çok zor
''İnşallah şampiyon olacağız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.