Özkahya sıkıntısı!

Zira Özkahya, bugüne kadar Galatasaray'ın 39 karşılaşmasında görev alırken Cimbom bu maçların 18'inde (10 M, 8 B) puan kaybetti. Fenerbahçe, Ümit Öztürk yönetiminde oynadığı 7 maçın 6'sını kazanırken 1 maçta da berabere kaldı ve hiç yenilmedi. Alper Ulusoy ile Beşiktaş ise 7 karşılaşmanın 5'ini kazanırken 2 beraberlik elde etti.