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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Özkahya sıkıntısı!

    Özkahya sıkıntısı!

    'ın maçına , F.Bahçe-Alanyaspor maçına , Konyaspor- maçına ise 'un atanması tepki çekti. 3 hakemin istatistikleri üzerinde duran sarı- kırmızılı yönetim, isyanda...

    Zira Özkahya, bugüne kadar 'ın 39 karşılaşmasında görev alırken Cimbom bu maçların 18'inde (10 M, 8 B) puan kaybetti. , yönetiminde oynadığı 7 maçın 6'sını kazanırken 1 maçta da berabere kaldı ve hiç yenilmedi. ile ise 7 karşılaşmanın 5'ini kazanırken 2 beraberlik elde etti.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:11
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