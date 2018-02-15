Fernando'dan haber var!..
Sakatlığının ardından tedavi olmak için Portekiz'e giden Fernando, yarın ya da cumartesi günü İstanbul'da olacak.
Galatasaray Sağlık Kurulu'nun denetiminde tedavisi yapılan futbolcu, Türkiye'ye gelişinin ardından yeniden kontrolden geçecek ve bunun ardından ne zaman takıma katılacağına karar verilecek.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:01
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Usta-Çalımbay zirvesi
Toplam 9
Yorum
paşa Onur,Kamil Ahmet(Perera),Durica,Hubocan,Novak,Okay,Onazi,Yusuf,Sosa,Abdulkadir,Burak.Bu kadro B.Şehiri yener Rıza hoca
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Quaresma'dan şok karar! Bayern maçı öncesi...
Toplam 11
Yorum
karakartal ligde zor mu oynatırız? çok oynuyordu da sanki. kanat dediğin arada gol atar. bu adamın 28 maçta 1 golü var onu da geçende zar zor attı.
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Kasada 5 kuruş para yoktu
Toplam 5
Yorum
GS HAYRANI Kasa bos olmasaydi .dursun özbek secim istemezdi bu anlayan anladi hani dursun?
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