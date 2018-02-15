Fernando'dan haber var!..

Sakatlığının ardından tedavi olmak için Portekiz'e giden Fernando, yarın ya da cumartesi günü İstanbul'da olacak.

Galatasaray Sağlık Kurulu'nun denetiminde tedavisi yapılan futbolcu, Türkiye'ye gelişinin ardından yeniden kontrolden geçecek ve bunun ardından ne zaman takıma katılacağına karar verilecek.