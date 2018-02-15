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    15 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'dan haber var!..

    Fernando'dan haber var!..

    Sakatlığının ardından tedavi olmak için Portekiz'e giden , yarın ya da cumartesi günü 'da olacak.

    Sağlık Kurulu'nun denetiminde tedavisi yapılan futbolcu, 'ye gelişinin ardından yeniden kontrolden geçecek ve bunun ardından ne zaman takıma katılacağına karar verilecek.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:01
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