Ceza kapıda

300 milyon Euro'ya yakın zararın 122 milyon Euro'su Ünal Aysal dönemine, 58 milyon Euro'su Duygun Yarsuvat dönemine ait. 118 milyon Euro zarar ise Dursun Özbek'in 2 buçuk senelikbaşkanlığında gerçekleşti. Sportif AŞ'de zarar tavan yapmışken sarı-kırmızılı kulübün UEFA ile yapacağı görüşmeden ceza almadan çıkması imkansız görülüyor ve 3 ihtimal üzerinde duruluyor: