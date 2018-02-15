Ceza kapıda
Galatasaray'ı içinde bulunduğu ekonomik çıkmazdan kurtarmak için çare arayan başkan Mustafa Cengiz, göreve gelir gelmez mali tabloları inceleme altına aldı. UEFA ile 9 Mart'ta masaya oturacak olan Cengiz, yapılan detaylı araştırma sonucu vahim rakamlara ulaştı… Galatasaray Sportif AŞ'nin Ocak 2011-Kasım 2017 tarihleri arasında 298 milyon Euro zarar ettiği ortaya çıktı.
300 milyon Euro'ya yakın zararın 122 milyon Euro'su Ünal Aysal dönemine, 58 milyon Euro'su Duygun Yarsuvat dönemine ait. 118 milyon Euro zarar ise Dursun Özbek'in 2 buçuk senelikbaşkanlığında gerçekleşti. Sportif AŞ'de zarar tavan yapmışken sarı-kırmızılı kulübün UEFA ile yapacağı görüşmeden ceza almadan çıkması imkansız görülüyor ve 3 ihtimal üzerinde duruluyor:
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