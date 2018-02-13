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    13 Şubat 2018, Salı
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    G.Saray’ın gözdesi Okaka

    G.Saray’ın gözdesi Okaka kadro dışı
    Galatasaray'ın transferin son gününde maliyeti nedeniyle anlaşamadığı 'de Watford forması giyen Stefano Okaka, bırakıldı. Ada ekibi, inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan İtalyan golcüden beklediği verimi alamayınca gözden çıkardı. Bu sezon son golünü Ağustos ayında atan, 9 maçta forma giyebilen 28 yaşındaki santrfor, çalışmalarını takımdan ayrı olarak tek başına gerçekleştiriyor. Öte yandan Javi Gracia'nın yönetimin bu kararından memnun olmadığı ve Okaka'nın yakın zamanda takıma dönebileceği de ifade ediliyor.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:31
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