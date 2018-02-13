Dilmen: Kesin kırmızı kart olmalıydı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşılaştı. Galatasaray, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-0 yendi.



Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Antalyaspor mücadelesini şu sözlerle yorumladı:



İlk yarıda Maicon'un Serdar Aziz'e yaptığı müdahale bence kesin kırmızı kart olmalıydı. İkinci yarıda Galatasaray lehine 2 penaltı verilmedi. Bence verilebilirdi. 0-0 olsa hakem verirdi. 3-0 olduğu için vermedi. Belhanda, eğer küfür ettiyse hakaret ettiyse direk kırmızı görmeliydi. Ama öyle bir hareket de görmedik. Muallakta kaldım. Bu tip maçlarda 3-0 olduğu zaman ne yaparsan yap oyuncular psikolojik olarak rahatlıyor. Bu rahatlıkla 70'e kadar gitti Galatasaray. Hocayı gördük ki Donk'la devam edecek ki hoca oyuncu eleştirildikçe daha da ısrar eden bir yapıdadır. Serdar'ın performansı iyiydi. Oynadıkça iyiye giden ama oynadıkça da sakatlanan bir oyuncu. Carrasso ayaklarını iyi kullanıyor. Yan toplarda da fena değil çıktı bir iki tane yumrukladı. Selçuk kendine geldi ama ben bu kadarım diyor. Belhanda çok arzulu ama bazen fiziği yetmiyor. Rodrigues'e çok uygun bir maç oldu. Galatasaray'ın en büyük probleminin topa sahip olma konusunda olduğunu düşünüyorum. Yarın farklı bir rakip olursa daha başka sonuçlar olabilir. Parantez açayım yine 3-0'ın verdiği doğal bir largelık vardır. Gomis, açılarını çok iyi ayarlıyor ve mermi gibi vuruyor. Hocanın elinin değdiğini oyuncu tercihlerinde görüyoruz. Feghouli'yi sağa çekmeye başladı. Rodrigues artık 1. tercihim diyor. Terim oyunculara muhakkak 'Beyler top bizde kalsın biraz' diye uyarı yapacaktır.?



Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Antalyaspor maçının ilk yarısını şöyle değerlendirdi:



Türk Telekom'da Terim' takımları ilk 15 dakikada etkilidir. Beklendiği gibi başladılar. Açık oynamak için gelmişler. Golü yediler. İkinci ve üçüncü golü de kontradan yediler. Muhtemelen Feghouli'yi çıkarır. Hoca Galatasaray'da karakterini şöyle koymaya başladı. İki tane çabuk bekle oynuyor. Büyük takımlar liderlik fırsatını böyle bir kere teperler, geçen hafta olduğu gibi. Bir kere daha gelirse alırlar liderliği. Belhanda'yı kazanma yolunda gidiyor. Terim, ofansif yetenekli oyuncuları sever. Tahmin ediyorum, bundan sonra Feghouli'de de Belhanda'da da ısrar edecektir. Antalyaspor'un oyuna başlangıç şekli, 3-0 kazanmaya gelmiş gibi. Siz, Galatasaray'a 3-0 kazanmaya gelemezsiniz.